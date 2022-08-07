Штучно створюють затори і окопуються в унікальних лісах: стало відомо, як окупанти прикриваються цивільними

Каховська ГЕС на Херсонщині теж є стратегічним об'єктом. У разі, якщо окупанти завдадуть пошкоджень на ГЕС, велику кількість населених пунктів може затопити.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

За його словами, на проїжджій частині Каховської ГЕС росіяни встановили блокпости та штучно зробили затор з цивільних авто, затримуючи навмисно авто, та перекидаючи в цей час військову техніку.

Також читайте Вибухи біля реакторів та мінування енергоблоків: що відбувається на Запорізькій АЕС

"Каховська ГЕС - це теж стратегічний об'єкт. Якщо окупанти завдадуть пошкоджень на ГЕС, це призведе до затоплення великої кількості населених пунктів. Вони разом з людьми просто підуть під воду. Такі стратегічні об'єкти мають бути під міжнародним захистом", - сказав Хлань.

Він зауважив, що російські війська навмисно створюють свої бази на стратегічних об'єктах, де їх не знищуватимуть ЗСУ. Зокрема, вони окопуються в унікальних лісах Херсонської області, які були штучно насаджені для збереження екосистеми регіону. Натомість окупанти облаштовують свої бліндажі, риють окопи, розуміючи, що туди ЗСУ не буде стріляти, щоб не знищувати ці ліси.

До слова, 20 травня видання "Центр журналістських розслідувань" із посиланням на жителів Нової Каховки повідомило, що на Каховській ГЕС скидають великі обсяги води, яка затоплює Нову Каховку. За інформацією видання, на гідроелектростанції змушені скидати воду з Каховського водосховища у великих обсягах, оскільки не працюють два гідроагрегати, які не можуть відремонтувати через окупацію. Внаслідок цього вже затопило набережну і міський парк імені Степана Фалдзинського у Новій Каховці. Під загрозою – навколишні села і Херсон.

Як повідомлялося, наприкінці травня вода з ГЕС частково затопила Нову Каховку, але окупанти не дозволяють провести ремонт.

Читайте також: