Штучний інтелект допоможе перехоплювати російські дрони в Україні: подробиці

F-35 / © Associated Press

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Українська Odd Systems, яка відома розробкою та постачанням тепловізійних камер Kurbas, оголосила про початок стратегічного партнерства із данською Terma Group, яка відома в Україні своїми контейнерами-пілонами PIDS+ та ECIPS+ для F-16 українських Повітряних сил. Метою співробітництва є створення недорого перехоплювача дронів на базі штучного інтелекту.

Про це пише Defense Express.

Зазначимо, що данська Terma насправді має дуже широку сферу діяльності, бо займається радіолокаційними станціями наземного та морського базування, включно зі спеціалізованими на виявленні дронів, а також авіонікою. Щодо останнього, то мова йде й про комплектуванням F-35 понад 80 критично важливих компонентів включно із частинами фюзеляжу, пілонами та радарною електронікою.

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А також, як підкреслено в оголошенні про партнерство з українського боку, Terma «відома своїми можливостями інтегратора та роботою з різноманітними сенсорами».

Пілон типу PIDS+ та ECIPS+ на українському F-16 / © Defence express

І хоча у повідомленні від Odd Systems не було вказано конкретики щодо напряму співпраці, у самій данській Terma прямо написали, що вони постачатимуть «передові сенсорні технології та системи ситуаційної обізнаності для перевірених у бойових умовах безпілотних платформ Odd Systems». Додавши, що «ця співпраця поєднує найкращі досягнення західної оборонної інженерії з українськими військовими інноваціями».

Якраз об’єднання цих компетенцій, дозволить, як зазначає Terma, розробити «потужний комплекс перехоплювачів дронів, здатний ідентифікувати, відстежувати та автономно нейтралізувати різні повітряні загрози — від FPV-дронів та квадрокоптерів типу Mavic до розвідувальних та далекобійних дронів».

Щодо зазначених данцями «перевірених у бойових умовах безпілотних платформ Odd Systems», які в майбутньому комплексі вочевидь будуть виконувати роль «ефектора», тобто зенітних дронів, то українська компанія вже постачає платформу повітряного перехоплювача FPV «Горська-12».

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«Горська-12» / © Defense Express

З боку Defense Express зазначимо, що поки доволі рано робити припущення про фінальний вид самого комплексу протидії дронам. При цьому увагу варто звернути саме на слово комплекс, що означає рішення, яке об’єднує у собі засоби виявлення та знищення цілей.

Але досвід данців може бути використаний, наприклад, як для радіолокаційної системи виявлення дронів, так і для системи наведення перехоплювача на саму ціль. Водночас мова не йде про абсолютно готове рішення, яке за «пару хвилин» інтегрують у українське готове рішення, бо Terma оголосила про набір інженерів та інших фахівців під цей проєкт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував рішення щодо перехоплювачів «Шахедів» та інших дронів.