Штурм храму в Черкасах: мер закликав містян прийти до Свято-Михайлівського собору

Водночас капелан закликав черкащан прийти до храму і не дозволити "московським прихвостням залишатися на території".

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав містян прийти до Свято-Михайлівського собору, де виникли сутички між вірянами УПЦ МП та представниками ПЦУ, і висловити свою думку.

Про це мер сказав у своєму відеозверненні.

Бондаренко зазначив, що влада не втручалася у перехід Свято-Михайлівського собору до ПЦУ. Громада зробила це добровільно.

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"Запрошую громаду Черкас висловити свою думку стосовно існування московської церкви в нашому місті, прийти і помолитися українською мовою за Збройні сили України і за здоров'я наших воїнів у найбільшому храмі в центрі України", – закликав Бондаренко.

Він додав, що у храмі відбувається щось неправомірне, "тому запрошую прийти і підтвердити волю громади. Десь о 12 годині розпочнеться молитва".

Приходити до храму закликав і капелан Володимир Рідний.

"Московські прихвостні, ведучи поперед себе зазомбованих бабусь та дітей, прорвали вхід до собору! Поки наші захисники боронять кордони України ми не можемо відстояти наш храм?" – сказав він у відеозверненні.

"Наші люди, наші активісти, щоби уникнути протистояння і різних фізичних сутичок, добровільно вийшли з території. Але зараз все питання в черкащанах – чи прийдете ви, чи дозволите ви московським прихвостням залишатися на території. Черкащани, всі захисники України підтягуйтеся, і ми будемо забирати своє", – сказав капелан.

Рідний також транслює відео з подіями у храмі.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня в Черкасах прихильники Московського патріархату влаштували штурм і прорвалися до найбільшого православного храму України – Свято-Михайлівського собору. Їх не влаштовує те, що храм перейшов до ПЦУ. На місці спалахнули сутички.

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