Штурм Шевченківського суду, під час якого загинув підривник: фото з місця

В середу, 5 липня, підозрюваний Ігор Гуменюк, якому обирали запобіжний захід у Шевченківському районному суді Києва, влаштував вибух і забарикадувався у приміщенні. На переговори з правоохоронцями він не пішов, тому спецпідрозділ КОРД здійснив штурм будівлі, під час якого Гуменюк влаштував ще один вибух, в результаті чого загинув.

Кореспондент ТСН.ua перебував на місці події.

Вибух у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва пролунав о 17:20, на місце події оперативно прибули правоохоронці, рятувальники та медики.

Штурм Шевченківського районного суду Києва, на місце події оперативно прибули правоохоронці, рятувальники та медики / Фото: ТСН.ua

Невдовзі стало відомо, що підозрюваний, якому обирали запобіжний захід, під час спроби втечі підірвав саморобний вибуховий пристрій, а потім забарикадувався у приміщенні.

Штурм Шевченківського районного суду Києва, на місце події оперативно прибули правоохоронці, рятувальники та медики / Фото: ТСН.ua

Біля приміщення суду збиралося дедалі більше правоохоронців, з будівлі суду евакуювали громадян. Також з подвір’я суду виїхали швидкі.

Штурм Шевченківського районного суду Києва, на місце події оперативно прибули правоохоронці, рятувальники та медики / Фото: ТСН.ua

Штурм Шевченківського районного суду Києва, на місце події оперативно прибули правоохоронці, рятувальники та медики / Фото: ТСН.ua

Про подробиці штурму розповів очільник МВС Ігор Клименко.

"Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе. Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці", – повідомив Ігор Клименко.

Штурм Шевченківського районного суду Києва, на місце події оперативно прибули правоохоронці, рятувальники та медики / Фото: ТСН.ua

Штурм Шевченківського районного суду Києва, на місце події оперативно прибули правоохоронці, рятувальники та медики / Фото: ТСН.ua

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за двома статтями: спроба втечі підсудного з-під варти, вчинена способом небезпечним для життя багатьох людей та посягання на життя працівника правоохоронного органу, повідомляє столична прокуратура.

Нагадаємо, вибухи у Шевченківському районному суді Києва влаштував Ігор Гуменюк, якого звинувачують у теракті під Верховною Радою в серпні 2015 року. Він кинув у бік правоохоронців гранати, внаслідок чого загинули 4 нацгвардійців та багатьох було поранено.

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