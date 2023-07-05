Штурм Шевченківського суду, під час якого загинув підривник: фото з місця

Кореспондент ТСН.ua перебував на місці події, коли спецпризначенці проводили штурм приміщення Шевченківського районного суду столиці.
В середу, 5 липня, підозрюваний Ігор Гуменюк, якому обирали запобіжний захід у Шевченківському районному суді Києва, влаштував вибух і забарикадувався у приміщенні. На переговори з правоохоронцями він не пішов, тому спецпідрозділ КОРД здійснив штурм будівлі, під час якого Гуменюк влаштував ще один вибух, в результаті чого загинув.
Кореспондент ТСН.ua перебував на місці події.
Вибух у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва пролунав о 17:20, на місце події оперативно прибули правоохоронці, рятувальники та медики.
Невдовзі стало відомо, що підозрюваний, якому обирали запобіжний захід, під час спроби втечі підірвав саморобний вибуховий пристрій, а потім забарикадувався у приміщенні.
Біля приміщення суду збиралося дедалі більше правоохоронців, з будівлі суду евакуювали громадян. Також з подвір’я суду виїхали швидкі.
Про подробиці штурму розповів очільник МВС Ігор Клименко.
"Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе. Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці", – повідомив Ігор Клименко.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за двома статтями: спроба втечі підсудного з-під варти, вчинена способом небезпечним для життя багатьох людей та посягання на життя працівника правоохоронного органу, повідомляє столична прокуратура.
Нагадаємо, вибухи у Шевченківському районному суді Києва влаштував Ігор Гуменюк, якого звинувачують у теракті під Верховною Радою в серпні 2015 року. Він кинув у бік правоохоронців гранати, внаслідок чого загинули 4 нацгвардійців та багатьох було поранено.
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