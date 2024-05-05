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"Штурм" ТЦК на Закарпатті: хулігани полагодили зламані паркан і ворота (фото)

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"Штурм" ТЦК на Закарпатті: хулігани полагодили зламані паркан і ворота (фото)

Роми полагодили зламані паркан і ворота у ТЦК на Закарпатті

Учасники "штурму" визнали, що діяли занадто емоційно і вибачилися за свій вчинок.

Жителі Виноградівщини на Закарпатті, які 3 травня штурмували місцевий ТЦК, прийшли полагодити зламаний паркан.

Про це повідомив Закарпатський обласний ТЦК та СП.

"Час відповідати за свої вчинки. Медіапростором України розлетілась інформація про неприпустимі дії представників ромської національності біля одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Закарпаття, що відбулися 3 травня. Учасники цих хуліганських подій визнали свою провину і власним коштом та силами відновили пошкоджений паркан та ворота 1-го відділу Берегівського РТЦК та СП (м.Виноградів)", – йдеться в повідомленні.

Учасники "штурму" визнали, що діяли занадто емоційно і вибачилися за свій вчинок.

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Як повідомлялося, 3 травня біля Виноградівського ТЦК та СП сталася стрілянина. Група ромів з села Онок (Берегівського району) заблокувала виїзд з місцевого ТЦК, бо військкоми нібито хотіли мобілізувати їхнього хворого односельця. Згодом в ТЦК прокоментували інцидент.

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