"Штурм" ТЦК на Закарпатті: хулігани полагодили зламані паркан і ворота (фото)

Учасники "штурму" визнали, що діяли занадто емоційно і вибачилися за свій вчинок.

Жителі Виноградівщини на Закарпатті, які 3 травня штурмували місцевий ТЦК, прийшли полагодити зламаний паркан.

Про це повідомив Закарпатський обласний ТЦК та СП.

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"Час відповідати за свої вчинки. Медіапростором України розлетілась інформація про неприпустимі дії представників ромської національності біля одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Закарпаття, що відбулися 3 травня. Учасники цих хуліганських подій визнали свою провину і власним коштом та силами відновили пошкоджений паркан та ворота 1-го відділу Берегівського РТЦК та СП (м.Виноградів)", – йдеться в повідомленні.

Учасники "штурму" визнали, що діяли занадто емоційно і вибачилися за свій вчинок.