Штурм ухилянтів на Закарпатті: хлопців відпустили, дії ТЦК перевіряють

Нещодавній гучний рейд закарпатських військкомів до термального курорту, який набув широкого розголосу закінчився тим, що два затриманих військовозобов’язаних були відпущені. Ймовірно неправомірні дії військових ТЦК перевірить у межах компетенції ДБР.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

"У ході мобілізаційних заходів працівники ТЦК затримали двох осіб, оскільки вони порушили вимоги законодавства про перебування на військовому обліку під час дії правового режиму воєнного стану. Після цього військовозобов'язані пройшли військово-лікарську комісію та були визнаними придатними до військової служби, однак написали заяву та відмовились від призову. Після цього їх відпустили", – повідомила ТСН.ua Юлія Шевченко.

За даними прокуратури, службовці ТЦК скерували щодо цих осіб відомості у правоохоронні органи за ухилення від проходження військової служби.

"Поліція зареєструвала кримінальне провадження за ст. 336 КК України (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період). Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснюватиме Берегівська окружна прокуратура", – розповіла нам Юлія Шевченко.

До цього в прокуратурі додали: "Щодо заяви від комплексу "Косино". На цей час правоохоронці опитали працівників відпочинкового комплексу, службовців ТЦК, оглянули відеозаписи. Ймовірно неправомірні дії військових ТЦК перевірить у межах компетенції ДБР. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження".

Подробиці інциденту

За даними комплексу, під час рейду на території "Термальних вод Косино" перебувало три патрульних екіпажі, які складалися із 10 поліцейських. Ними керував заступник начальника відділу превенції поліції Ужгорода Олександр Остапенко, який не перешкоджав діям озброєних осіб. Також, представники ТЦК без пояснень та пред’явлення повісток заштовхали в їхній автобус двох працівників комплексу та вивезли їх у невідомому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі комплексу. Шокувало і те, що на момент втручання у роботу оздоровчого центру там перебувало близько 20% чоловіків, більшість відвідувачів – жінки, діти та пенсіонери. Але це не зупинило людей у формі. Подібне днями відбувалося також у цілій низці спорткомплексів в різних містах України і навіть у столиці.

Заява Закарпатського ТЦК

В ТЦК відреагували на резонанс та заявили, що вручають повістки, виконуючи свій законний обов'язок.

"У зв'язку з певним суспільним ажіотажем навколо вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах краю інформуємо про наступне. Працівники Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні у своїй роботі керуються виключно Законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та іншим суміжним законодавством", – заявили в ТЦК.

Та наголосили, що працівники Закарпатського ОТЦК та СП у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів вручати повістки:

"На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога. Принагідно наголошуємо, що вручення повістки не означає, що призовника одразу забирають на війну. Ні! Спочатку уточнюються дані, призовник проходить медичний огляд і вже тільки після цього, якщо людина придатна до служби, видається мобілізаційне розпорядження. Відтак призовник їде вчитися. Також повідомляємо про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання у видачі повісток. Так, відповідно до частини 1 статті 114 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі на термін від 5 до 8 років"

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