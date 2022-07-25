Штурм закінчився провалом: ЗСУ добряче поколошматили окупантів поблизу Вершини – Луганського

Російські окупанти намагалися піти на штурм поблизу населенних пунктів Вершина і Луганське.

Штурм закінчився для них провалом.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку окупанти намагаються зруйнувати оборонні позиції українських захисників. Ворог обстрілював райони населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Новолуганське, Зайцеве та Травневе. Відзначено польоти БпЛА противника в районі Краматорська.

"Окупанти завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Штурм у напрямку Вершина – Луганське завершився для них провалом та відходом назад. Ворог веде наступ в напрямку Миронівське – Луганське, бойові дії тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові зменшили вороже військо на 66 росіян та п’ять танків.