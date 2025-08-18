ТСН у соціальних мережах

Україна

Укрaїнa
Штурмові війська очолив Валентин Манько: що про нього відомо

Головком ЗСУ Сирський повідомив про нове призначення.

Автор публікації
Наталія Магдик
Герой України полковник Валентин Манько

Герой України полковник Валентин Манько / © Новинарня

Герой України полковник Валентин Манько очолив управління штурмових військ у складі Збройних сил. До нового призначення він був командиром 33-го штурмового полку.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

За словами головнокомандувача, кар’єрне зростання полковника Валентина Манька — від командира полку до керівника управління штурмових військ — є яскравим прикладом для військових та добровольців, які прагнуть розвитку в армії.

«Я можу назвати десятки і сотні таких людей, які з цивільного життя, з бізнесу пішли у Збройні Сили, у Сухопутні війська, у безпілотні сили», — сказав Сирський, згадавши також Роберта Бровді «Мадяра» з СБС та командирів окремих штурмових полків Героїв України Олега Ширяєва (225 ошп) та Юрія Гаркавого (425 ошп «Скала»), — сказав він.

Сирський підкреслив, що безпілотні системи та штурмові війська демонструють надзвичайну ефективність. За його словами, лідери цих підрозділів, багато з яких раніше були цивільними або починали службу в ЗСУ на низових посадах, показали високий професіоналізм у ході війни.

За його словами, штурмові війська розпочиналися лише з трьох батальйонів. З часом вони зросли до окремих полків, а у 2025 році отримали самостійну командну структуру.

Що про нього відомо

До призначення на нову посаду Валентин Манько очолював 33-й окремий штурмовий полк, сформований у 2023 році на базі попереднього батальйону.

Під його керівництвом підрозділ активно діяв на Харківському, Курському та Покровському напрямках, беручи участь у численних бойових операціях. Сам Манько зазнав поранень під час виконання бойових завдань.

Його військовий шлях на сході України розпочався ще з 2014 року, від початку російської агресії. Він організував добровольчий підрозділ, який увійшов до складу ДУК «Правий сектор», де Манько обіймав посаду заступника командира. Під його керівництвом підрозділ брав участь у ключових боях Антитерористичної операції.

За виняткову мужність і героїзм у захисті суверенітету України у 2024 році Валентину Маньку було присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський замінив частину військового командування, а саме у Силах безпілотних систем та ДШВ.

