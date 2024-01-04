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Штурмовик звернувся до тих, хто боїться йти до війська: "Страх буде допомагати"

Штурмовик звернувся до тих, хто боїться йти до війська: "Страх буде допомагати"

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
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Штурмовик звернувся до тих, хто боїться йти до війська: "Страх буде допомагати"

Командир роти 3-ї ОШБр Антон Радько з позивним "Тоха"

Якщо не ставати на захист держави, нас просто знищать.

Український військовий звернувся до українців, які бояться йти до війська. На його думку, передусім варто зрозуміти, що немає альтернативи.

Про це сказав командир роти 3-ї ОШБр Антон Радько з позивним "Тоха" в інтерв'ю Яніні Соколовій.

"Не можна заховатися, не можна пересидіти. Якщо ми не будемо боротися, ми не будемо воювати, то нас просто знищать, от і все", – наголосив він.

Редько вважає, що це просто треба прийняти. Безумовно, додає воїн, усім страшно.

"Це нормально, це ж інстинкт самозбереження. Але просто цей страх треба використовувати, як зброю, тобто бути постійно сконцентрованим, тренуватися, розвиватися. Страх буде допомагати", – переконаний він.

Раніше експерт відповів, чи потрібно мобілізувати тих, хто приносить користь економіці.

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Дата публікації
Перегляди
1587
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