Штурмовики ЗСУ "підсмажили" спостережний пункт росгвардії з Дагестану

Зі штурмовиків бригади поранених і загиблих внаслідок бою немає.

Військовослужбовці однієї з бригад ЗСУ розгромили спостережний пункт росгвардії з Дагестану.

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Про це повідомляють на сторінці бригади в Мережі.

Бойовий підрозділ N* окремої гірсько-штурмової бригади знищив спостережний пункт російської нацгвардії, який облаштувався в лісосмузі. У результаті бойового зіткнення, яке тривало кілька хвилин, знищений військовий "Урал" і двоє росгвардійців (вороги згоріли й ідентифікації не підлягають). Решта гвардійців утекли.

На місці пункту знайшли документи одного з росгвардійців - Владика Маданова 25 років з Дагестану: військовий квиток, облікову картку зберігання зброї, особистий жетон Росгвардії, картку обліку доз радіоактивного опромінення, різні пам’ятки солдата, кредитні картки "Сбербанка" тощо.

Зі штурмовиків бригади поранених і загиблих внаслідок бою немає.

Нагадаємо, що заяви про те, що в російських військових закінчуються сили та ракети, не відповідають дійсності, водночас окупанти бояться українських засобів ППО та артилерії. Про це повідомив бригадний генерал, заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.