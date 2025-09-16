ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
1 хв

Штурмовики «Чорного Лебедя» 225 ОШП зачистили Панківку

Підрозділи 1-го штурмового батальйону «Чорний Лебідь» 225 окремого штурмового полку звільнили Панківку, продовжуючи серію успішних операцій на кількох напрямках.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Мапа

Мапа / © t.me/DeepStateUA

Бійці 225 ОШП провели результативну зачистку населеного пункту Панківка. Це чергове підтвердження боєздатності та високої ефективності штурмових підрозділів.

Про це повідомляє DeepState

Напередодні повідомлялося, що полк діє одразу в кількох регіонах, зокрема на Донеччині та Сумщині, де українські сили досягають нових успіхів.

У смузі 1-го армійського корпусу НГУ «Азов» триває операція з ліквідації ворожого прориву біля Добропілля.

Дата публікації
Кількість переглядів
160
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie