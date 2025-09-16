- Дата публікації
Штурмовики «Чорного Лебедя» 225 ОШП зачистили Панківку
Підрозділи 1-го штурмового батальйону «Чорний Лебідь» 225 окремого штурмового полку звільнили Панківку, продовжуючи серію успішних операцій на кількох напрямках.
Бійці 225 ОШП провели результативну зачистку населеного пункту Панківка. Це чергове підтвердження боєздатності та високої ефективності штурмових підрозділів.
Про це повідомляє DeepState
Напередодні повідомлялося, що полк діє одразу в кількох регіонах, зокрема на Донеччині та Сумщині, де українські сили досягають нових успіхів.
У смузі 1-го армійського корпусу НГУ «Азов» триває операція з ліквідації ворожого прориву біля Добропілля.