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Штурмували будівлі і захищали місто: у Прип'яті відбулися унікальні військові навчання (фото, відео)

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Штурмували будівлі і захищали місто: у Прип'яті відбулися унікальні військові навчання (фото, відео)

Національна гвардія України

Такі масштабні навчання на території зони відчуження ЧАЕС проводяться вперше.

У місті Прип’ять, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, підрозділи МВС України провели масштабні навчання.

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.

У навчаннях взяли участь нацгвардійці, поліцейські та рятувальники. На тренуваннях бійці відпрацьовували тактику ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.

© МВС
МВС

Очільник МВС Денис Монастирський наголосив, що такі масштабні навчання на території зони відчуження ЧАЕС проводяться вперше.

"Унікальність цих навчань полягає в тому, що до них були десятки, сотні навчань на полігонах із відпрацюванням тактики, стратегії подібних дій. Зараз можна відпрацювати все це в реальних умовах", — зазначив міністр.

Крім Монастирського, за навчаннями спостерігали міністр оборони Олексій Резніков, в. о. командувача Національної гвардії Юрій Лебідь, голова Нацполіції Ігор Клименко, в. о. голови ДСНС Сергій Крук, а також посли іноземних держав та представники країн-партнерів України.

На тренуваннях:

  • проводили повітряну розвідку;
  • тренували групи снайперів;
  • навчалися вуличному бою та знищенню противника, що відступає.
  • окремо відпрацьовувався штурм будівлі.

Заключними етапами навчань були надання першої медичної допомоги, евакуація поранених та зачистка населеного пункту від мінно-вибухових засобів.

Нагадаємо, що українці масово освоюють навички виживання під час воєнних дій.

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