Штурмували будівлі і захищали місто: у Прип'яті відбулися унікальні військові навчання (фото, відео)

Штурмували будівлі і захищали місто: у Прип'яті відбулися унікальні військові навчання (фото, відео)

Такі масштабні навчання на території зони відчуження ЧАЕС проводяться вперше.

У місті Прип’ять, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, підрозділи МВС України провели масштабні навчання.

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.

У навчаннях взяли участь нацгвардійці, поліцейські та рятувальники. На тренуваннях бійці відпрацьовували тактику ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.

МВС

Очільник МВС Денис Монастирський наголосив, що такі масштабні навчання на території зони відчуження ЧАЕС проводяться вперше.

"Унікальність цих навчань полягає в тому, що до них були десятки, сотні навчань на полігонах із відпрацюванням тактики, стратегії подібних дій. Зараз можна відпрацювати все це в реальних умовах", — зазначив міністр.

У Прип'яті пройшли масштабні навчання МВС (6 фото)

Крім Монастирського, за навчаннями спостерігали міністр оборони Олексій Резніков, в. о. командувача Національної гвардії Юрій Лебідь, голова Нацполіції Ігор Клименко, в. о. голови ДСНС Сергій Крук, а також посли іноземних держав та представники країн-партнерів України.

На тренуваннях:

проводили повітряну розвідку;

тренували групи снайперів;

навчалися вуличному бою та знищенню противника, що відступає.

окремо відпрацьовувався штурм будівлі.

Заключними етапами навчань були надання першої медичної допомоги, евакуація поранених та зачистка населеного пункту від мінно-вибухових засобів.

Нагадаємо, що українці масово освоюють навички виживання під час воєнних дій.

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