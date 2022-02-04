Штурмували будівлі і захищали місто: у Прип'яті відбулися унікальні військові навчання (фото, відео)

Такі масштабні навчання на території зони відчуження ЧАЕС проводяться вперше.
У місті Прип’ять, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, підрозділи МВС України провели масштабні навчання.
Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.
У навчаннях взяли участь нацгвардійці, поліцейські та рятувальники. На тренуваннях бійці відпрацьовували тактику ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.
Очільник МВС Денис Монастирський наголосив, що такі масштабні навчання на території зони відчуження ЧАЕС проводяться вперше.
"Унікальність цих навчань полягає в тому, що до них були десятки, сотні навчань на полігонах із відпрацюванням тактики, стратегії подібних дій. Зараз можна відпрацювати все це в реальних умовах", — зазначив міністр.
Крім Монастирського, за навчаннями спостерігали міністр оборони Олексій Резніков, в. о. командувача Національної гвардії Юрій Лебідь, голова Нацполіції Ігор Клименко, в. о. голови ДСНС Сергій Крук, а також посли іноземних держав та представники країн-партнерів України.
На тренуваннях:
- проводили повітряну розвідку;
- тренували групи снайперів;
- навчалися вуличному бою та знищенню противника, що відступає.
- окремо відпрацьовувався штурм будівлі.
Заключними етапами навчань були надання першої медичної допомоги, евакуація поранених та зачистка населеного пункту від мінно-вибухових засобів.
Нагадаємо, що українці масово освоюють навички виживання під час воєнних дій.
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