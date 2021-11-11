Шубосховище і церква поруч з баром: журналісти показали розкішний маєток Медведчука під Києвом

Журналісти нарахували у палаці Медведчука 114 приміщень. Призначення деяких кімнат доволі незвичне — як от, скажімо, приміщення для картин чи новорічних іграшок.
Голова політради партії ОПЗЖ, нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук, що наразі перебуває під домашнім арештом, проводить капітальний ремонт свого маєтку у Пущі-Водиці.
Про це йдеться у розслідуванні "Палац кума Путіна" програми "Схеми".
За чий кошт ремонт
Зазначається, що ремонт продовжився і після 19 лютого 2021 року, відколи Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко перебувають під санкціями. Відповідно, журналісти задаються питанням: хто фінансує ці роботи, якщо за словами Марченко, санкції настільки суворі, що їх позбавили елементарних благ — наприклад, сплатити за підписку на музику в телефоні.
Журналісти не знайшли серед платників ні компаній, ні фізичних осіб, пов'язаних із Медведчуком чи Марченко, які теоретично могли б сплатити за ремонт палацу. У розслідуванні припускають, що за всі роботи можуть платити готівкою. Сам Віктор Медведчук на запит журналістів, хто сплачує за ремонт будинку, не відповів.
Що є у будинку Медведчука
Журналісти "Схеми" отримали у своє розпорядження креслення повної реконструкції та перепланування палацу Медведчука. Маєток кума Путіна займає площу понад дві тисячі кв. метрів. У 4-поверховому будинку (один поверх цокольний) є два ліфти — службовий та для мешканців, а також більше сотні приміщень різного призначення.
Цокольний поверх: шубосховище і кімната для картин
На цокольному поверсі є шубосховище, сервізна, склади картин та суконь, секретна кімната тощо. Тут розташовані кімната для покоївок та чоловічий і жіночий житлові блоки. Є і складські приміщення: для шуб, для картин, для килимів, для валіз, для скатертин, окремий гардероб для суконь.
Також є зона відпочинку: гідромасажна, масажна, сольова кімната, зона гідромасажних ванн і технічна зона. Навіть є окрема кімната площею 28 квадратних метрів, що називається "склад ялинкових іграшок".
На першому поверсі:
Рецепція, кабінет охорони, їдальня, кухня і сервізна. У крилі навпроти — кабінети Оксани Марченко та Віктора Медведчука. Також є винний склад, кухня і сервізна.
Якщо Марченко і Медведчук захочуть відпочити від роботи, далеко відходити від кабінетів їм не доведеться. На цьому ж поверсі розташована камінна зала, власна перукарня, тренажерна зала, масажна, сауна, хамам і кімната відпочинку. Крім того, є басейн довжиною понад 18 метрів.
Другий поверх
Другий поверх відведений під спальні для господарів та дітей подружжя — з персональними санвузлами та гардеробними.
Третій поверх: домова церква і бар
На третьому поверсі — домова церква площею 43 квадрати. Церква дивним чином межує із барною зоною.
Загалом журналісти нарахували у палаці Медведчука 114 приміщень. Загальна площа будинку відповідно до декларації — 2 113 квадратних метрів.
Нагадаємо:
- 11 жовтня Медведчукові вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі 1 мільярд гривень.
- 12 жовтня суддя відхилила клопотання прокурора і залишила Медведчука під домашнім арештом.
- Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі.
- Оприлюднені СБУ записи розмов народного депутата Віктора Медведчука підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави.
- Перед початком судового засідання нардеп поспілкувався із журналістами, вкотре заявивши, що справа проти нього – "туфта й фальсифікація". Він назвав несправжніми всі записи розмов, якими слідство доводить його провину.
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