Шуфрич назвав себе фалеристом та “нац*ком”: як пояснив походження радянських нагород (відео)

Нардеп заявив, що в його колекції є кілька тисяч орденів і всі вони задекларовані.

У п’ятницю, 15 вересня, перед засіданням Печерського суду підозрюваний у державній зраді народний депутат від забороненої “ОПЗЖ” Нестор Шуфрич спробував пояснити журналістам, чому під час обшуку СБУ в його будинку виявили ордени з георгіївськими стрічками, кітелі, та герби Російської імперії.

Відео його пояснень опубліковано в Telegram-каналі “Укрінформ”.

Виявлені предмети з російською та радянською символікою Шуфрич назвав “артефактами", зауваживши, що найближче до його робочого столу був “перший орден УНА”, не розшифрувавши значення цієї абревіатури.

“Я один з найбільших фалеристів у світі, це загальновідомо. Це задекларовано. Декілька тисяч орденів. І один із найдорожчих, він був найближче до мене до мого робочого стола — це був хрест української.... першої нашої республіки. Бойовий хрест”, - стверджував Нестор Шуфрич, так і не згадавши назви "першої української республіки".

Окрім того, нардеп від забороненої “ОПЗЖ” заявив, що ніколи не вірив, що росіяни нападуть на Україну, а на останньому ефірі на російському телеканалі, назву якого він теж не зміг пригадати, у присутності одного із паліїв війни, депутата Держдуми РФ від путінської партії Костянтина Затуліна, заявив, щоб росіяни забиралися геть з України.

“Поважайте хоробрість наших військових, ніхто капітулювати не буде, нема ніяких “нациків” в Україні, “нациками” стали всі, навіть я”, - цитував свій “сміливий” виступ на каналі російських пропагандистів Шуфрич.

Шуфрич пояснив походження радянських нагород і назвав себе “нациком”

Нагадаємо, народний депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років в' язниці. 15 вересня Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб без можливості внесення застави

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