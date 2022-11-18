Шуфрич та Суркіс покидають Національний олімпійський комітет України після заяви Андрія Шевченка

Легендарний український футболіст заявив, що не може працювати в НОК у затвердженому складі.

Після того як уславлений український футболіст та колишній тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що покидає Національний олімпійський комітет через незгоду з результатами виборів його нового складу, НОК вирішили покинути одіозні політики Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс.

Як повідомили на офіційному сайті НОК, вони вже звернулись із відповідними заявами до президента комітету Вадима Гутцайта.

Напередодні на звітно-виборній асамблеї Національного олімпійського комітету новим президентом обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

На асамблеї також обрали нових членів НОК на період 2022-2026 років, зокрема Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук, Лілію Подкопаєву.

Присутність у цьому переліку одіозних політиків Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса викликала осудливу реакцію спортивної спільноти та українців загалом.

Різко розкритикував новий склад НОК легендарний український футболіст Андрій Шевченко, заявивши, що змушений покинути роботу в НОК, де він отримав посаду віцепрезидента.

"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас, я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Така заява Шевченка, очевидно, стала останньою краплею, після якої Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс заявили про свій вихід зі складу НОК України.

Нагадаємо, до НОК потрапив представник забороненої в Україні проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя", скандальний нардеп Нестор Шуфрич.

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