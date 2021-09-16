Шукала чоловіків і займалася сексом: у Луганській області жінка знімалась в порно і продавала його

Шукала чоловіків і займалася сексом: у Луганській області жінка знімалась в порно і продавала його

Порноролики жінка розповсюджувала через мобільний додаток.

У Луганській області 42-річна мешканка м. Лисичанськ шукала через Інтернет чоловіків, займалась з ними сексом за гроші і знімала це на відеокамеру. Потім порнографічні ролики вона продавала за допомогою мобільного додатку.

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Про це повідомила пресслужба поліції Луганщини.

Правоохоронці викрили жінку, яка виготовляла за гроші та розповсюджувала порнографію. У її помешкані поліцейські провели обшук, під час якого у мобільному телефоні господарки виявили доказову базу причетності до поширення забороненого контенту.

Цей факт внесли до ЄРДР за ст. 301 "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів" КК України. За скоєне жінці загрожує штраф від чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Запорізькій області тренер-збоченець знімав дівчат у порно, а батькам брехав про "фотосесію".

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