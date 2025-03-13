Шукала легкого заробітку онлайн: жінка з Прикарпаття втратила майже 100 тисяч гривень

26-річна мешканка Івано-Франківської області стала жертвою шахрайства після того, як знайшла в соцмережі оголошення про заробіток за перегляд відео в "Тік-тоці".

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області.

Жінці запропонували надсилати певні суми на банківські картки нібито для отримання виплат із надбавкою. Спочатку вона отримувала невеликі кошти, що створювало ілюзію чесного заробітку. Однак, коли суми її переказів значно зросли, "роботодавець" зник, а потерпіла втратила понад 93 тисячі гривень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства (ст. 190 ККУ) та веде розслідування. Правоохоронці закликають громадян бути обережними та критично оцінювати пропозиції швидкого збагачення. У разі підозрілих схем або шахрайських дій необхідно звертатися на спецлінію "102".

Правоохоронці застерігають громадян від сумнівних онлайн-пропозицій щодо швидкого прибутку. Поліція закликає не довіряти оголошенням, які обіцяють заробіток на перегляді відео, лайках або викупі віртуального товару.

Раніше в Київській області викрили шахрая, який виманював гроші у родичів українських військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Чоловік обіцяв надати важливу інформацію про їхніх близьких, однак насправді лише наживався на чужому горі.