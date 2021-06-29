Шукали 5 діб: в Ужгороді знайшли мертвим 19-річного військового з Рівненської області (фото)

Шукали 5 діб: в Ужгороді знайшли мертвим 19-річного військового з Рівненської області (фото)

Поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

В Ужгороді у кар’єрі знайшли знайшли мертвим 19-річного військового з Рівненської області. За попередніми даними, хлопець втопився.

Про це повідомили в Ужгородському районному відділі поліції.

До правоохоронців 23 червня звернулись родичі хлопця. У поліції встановили, що зниклий був військовим і ще 10 червня пішов із частини, щоб відпочивати на природі та зник.

У поліції 5 діб розшукували хлопця. І 28 червня його знайшли мертвим у кар’єрі в Ужгороді. Його тіло уже підняли на поверхню водолази.

Тіло покійного направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

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