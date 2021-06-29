Шукали 5 діб: в Ужгороді знайшли мертвим 19-річного військового з Рівненської області (фото)

Поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.
В Ужгороді у кар’єрі знайшли знайшли мертвим 19-річного військового з Рівненської області. За попередніми даними, хлопець втопився.
Про це повідомили в Ужгородському районному відділі поліції.
До правоохоронців 23 червня звернулись родичі хлопця. У поліції встановили, що зниклий був військовим і ще 10 червня пішов із частини, щоб відпочивати на природі та зник.
У поліції 5 діб розшукували хлопця. І 28 червня його знайшли мертвим у кар’єрі в Ужгороді. Його тіло уже підняли на поверхню водолази.
Тіло покійного направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в Львівській області в ДТП загинув військовий.