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Шукали 5 діб: в Ужгороді знайшли мертвим 19-річного військового з Рівненської області (фото)

Шукали 5 діб: в Ужгороді знайшли мертвим 19-річного військового з Рівненської області (фото)

Поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

В Ужгороді у кар’єрі знайшли знайшли мертвим 19-річного військового з Рівненської області. За попередніми даними, хлопець втопився. 

Про це повідомили в Ужгородському районному відділі поліції. 

До правоохоронців 23 червня звернулись родичі хлопця. У поліції встановили, що зниклий був військовим і ще 10 червня пішов із частини, щоб відпочивати на природі та зник. 

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У поліції 5 діб розшукували хлопця. І 28 червня його знайшли мертвим у кар’єрі в Ужгороді. Його тіло уже підняли на поверхню водолази. 

Тіло покійного направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

© Головне управління Національної поліції в Закарпатській області
Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Нагадаємо, в Львівській області в ДТП загинув військовий

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