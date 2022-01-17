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Шукали 5 місяців: під Запоріжжям знайшли тіло 11-річного хлопчика, який зник у серпні

Шукали 5 місяців: під Запоріжжям знайшли тіло 11-річного хлопчика, який зник у серпні

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Шукали 5 місяців: під Запоріжжям знайшли тіло 11-річного хлопчика, який зник у серпні

DepositPhotos

Стало відомо, що зниклий хлопчик мертвий.

У Запорізькій області знайшли тіло 11-річного Максима Самофалова, який зник 5 місяців тому. Його виявили поблизу селища Якимівка.

Про це повідомляє голова Всеукраїнської співдружності пошуку зниклих дітей Олександр Курінний

Тіло зниклого хлопчика знайшли сьогодні вранці, 17 січня, стало відомо, що дитина загинула.

У поліції також підтвердили цю інформацію.

Учень 5-го класу школи-інтернат села Терпіння Мелітопольського району Максим Самофалов пішов з дому 29 серпня і зне повернувся. Мобільного телефону у дитини не було. Впродовж кількох місяців пошуковці та правоохоронці шукали зниклу дитину.

Нагадаємо, що у Дніпрі поховають вбитого майже 6 років тому водія BlaBlaCar.

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