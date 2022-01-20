Шукали 9 годин у купі сміття: у Мелітополі знайшли мертвою жінку, яка потребувала госпіталізації (відео)

Шукали 9 годин у купі сміття: у Мелітополі знайшли мертвою жінку, яка потребувала госпіталізації (відео)

Ані рятувальники, ані медики не могли дістатися до хворої жінки через завали сміття.

У Мелітополі Запорізької області завершилася рятувальна операція, яка тривала майже 9 годин. Медики не змогли вчасно дістатися до жінки, у якої відкрилася кровотеча, через завали сміття, і вона померла.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Учора, 19 січня, стало відомо, що мешканка Мелітополя, яка живе з братом у захаращеному мотлохом будинку, потребує медичної допомоги. Ані медики, ані рятувальнки не змогли дістатися до жінки, яка перебувала у будинку, заваленому сміттям. Тож ДСНСівці звернулися до комунальників з проханням розчистити територію, щоб вони могли пробратися до містянки.

Комунальники працювали 9 годин, поки нарешті звільнили прохід для спецслужб, але виявилося, що жінка вже померла. Проблемою виявилося витягти труп із вузького розчищеного від сміття проходу – жінка була огрядною. За життя важила 115 кг.

Не давав працювати комунальникам і брат жінки. Він поводився агресивно і захищав своє "майно". За словами родича, останні 3 тижні його сестра нічого не їла, її нудило, а потім вона сповзла зі стільця на підлогу.

Коли померла пенсіонерка і чи була її смерть природною, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Відомо, що родина складала сміття впродовж 20 років.

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