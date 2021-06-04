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Шукали два тижні: у Хмельницькій області знайшли мертвим 35-річного батька 5 дітей

Шукали два тижні: у Хмельницькій області знайшли мертвим 35-річного батька 5 дітей

Фото з соціальних мереж

Тіло чоловіка відправили на експертизу, при попередньому огляді ознак насильства не виявили. 

У Хмельницькій області у четвер, 3 червня, знайшли мертвим 35-річного чоловіка, який зник 21 травня. Він вчинив самогубство. 

Про це повідомляє видання "День за днем". 

Востаннє чоловіка бачили в Ізяславському районі Хмельницької області, відтоді він зник. А 3 червня чоловіка знайшли повішаним. За попередніми даними, він вчинив самогубство. 

У Шепетівському районному відділі поліції інформацію про смерть чоловіка підтвердили. 

"До по­лі­ції міс­та Ізяс­ла­ва на­дій­шло по­ві­дом­лення про зник­нення цього чо­ло­ві­ка. Від­ра­зу бу­ло вжи­то ряд опе­ра­тив­но-по­шу­ко­вих за­хо­дів для вста­нов­лення його міс­ця зна­ход­ження. На жаль, на мо­мент його ви­яв­лення, він був мер­твий", - повідомили у поліції. 

Тіло чоловіка відправили на експертизу, при попередньому огляді на його тілі не було ознак насильства. У покійного залишились дружина та 5 дітей. 

Нагадаємо, у Рівному чоловіка, який зник три роки тому, знайшли жорстоко вбитим

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