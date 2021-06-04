Шукали два тижні: у Хмельницькій області знайшли мертвим 35-річного батька 5 дітей

Тіло чоловіка відправили на експертизу, при попередньому огляді ознак насильства не виявили.
У Хмельницькій області у четвер, 3 червня, знайшли мертвим 35-річного чоловіка, який зник 21 травня. Він вчинив самогубство.
Про це повідомляє видання "День за днем".
Востаннє чоловіка бачили в Ізяславському районі Хмельницької області, відтоді він зник. А 3 червня чоловіка знайшли повішаним. За попередніми даними, він вчинив самогубство.
У Шепетівському районному відділі поліції інформацію про смерть чоловіка підтвердили.
"До поліції міста Ізяслава надійшло повідомлення про зникнення цього чоловіка. Відразу було вжито ряд оперативно-пошукових заходів для встановлення його місця знаходження. На жаль, на момент його виявлення, він був мертвий", - повідомили у поліції.
Тіло чоловіка відправили на експертизу, при попередньому огляді на його тілі не було ознак насильства. У покійного залишились дружина та 5 дітей.
Нагадаємо, у Рівному чоловіка, який зник три роки тому, знайшли жорстоко вбитим.