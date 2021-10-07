Шукали два тижні: у Запорізькій області зниклу жінку знайшли мертвою у лісосмузі

Останнім часом жінка перебувала в пригніченому стані, кажуть у поліції.
Мертвою знайшли у лісосмузі на вулиці Огородня 43-річну жительку Токмака. Жінка повісилася.
Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, жінка перебувала у розшуку як безвісти зникла від 23 вересня. Її знайшли повішеною, передає Depo.Запоріжжя.
У поліції кажуть, що останнім часом жінка перебувала в пригніченому стані. Раніше вона неодноразово висловлювала наміри покінчити життя самогубством.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство с додатковою кваліфікацією "самогубство") КК України.
Нагадаємо, що у місті Подільськ Одеської області виявили повішеним військовослужбовця.