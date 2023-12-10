Шукали інформаторів та мародерствували: росіяни залякували місцевих жителів на тимчасово окупованій Херсонщині

Окупанти оточили одне з сіл та обшукували будинки.
Ворог продовжує репресії на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
Про це інформує Центр національного спротиву.
Відряджені поліцаї зі слідчого комітету Росії провели рейд у Генічеському районі в пошуках підпілля. Під час рейду окупанти перекривали село, обшукували будинки та намагались виявити інформаторів Сил Оборони України.
Проте по факту росіяни займались традиційною для себе справою – мародерством, репресіями та залякуванням. Особливу увагу ворог приділяв тим, хто не відмовився отримувати паспорт Росії.
Нагадаємо, що на Херсонщині на лівому березі Дніпра росіяни будують нові фортифікації.
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