Шукали майже тиждень: у Харкові зниклого безвісти 39-річного чоловіка знайшли застреленим у власному авто

Шукали майже тиждень: у Харкові зниклого безвісти 39-річного чоловіка знайшли застреленим у власному авто

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

У Харкові у Холодногірському районі у авто перехожий виявив тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті у авто.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Вчора, 23 січня близько 14:27 у Харкові до поліції зателефонував чоловік і повідомив, що на вулиці Ігоря Муратова в автомобілі Honda Accord перебуває мертва людина. За адресою одразу виїхала слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологічна служба.

Поліцейські встановили особу померлого. Ним виявився 39-річний харків’янин, який з 18 січня перебував у розшуку як безвісти зниклий.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), - розповіли у поліції.

У соцмережах повідомляють, що загиблим є 39-річний Степан Ісаков, який 18 січня о 10.00 поїхав на роботу на своєму автомобілі Honda Accord сірого кольору. Востаннє чоловік виходив на зв'язок о 20:30 18 січня, пізніше о 20:40 його бачили на вулиці Клочківській, і з того моменту його місцезперебування було невідоме.

Нагадаємо, що у США двоє чоловіків увійшли до поштового відділення міста Карлоу з трупом 66-річного чоловіка і намагалися отримати його тижневу пенсію.

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