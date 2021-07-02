Шукали на човнах: у Хмельницькій області водолази знайшли у водосховищі тіло 16-річного хлопця (відео)

Тіло покійного юнака віддали на експертизу для встановлення точної причини смерті.
На Дубівському водосховищі у Хмельницькому водолази виявили та вилучити з води тіло 16-річного хлопця, який, ймовірно, втопився під час купання. Випадок стався у четвер, 1 липня.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Хмельницької області.
"1 липня о 21:10 на Оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС Хмельниччини надійшло повідомлення про те, що під час купання на Дубівському водосховищі, що в обласному центрі, вірогідно, затонув 16-річний парубок", - йдеться у повідомленні.
У пошуку хлопця була необхідна допомога рятувальників. Тож до місця події прибули надзвичайник, зокрема, водолази.
Вони освітили місце події та розшукували на двох човнах юнака на площі близько 1 га водойми. І лише о 00:45 водолазам вдалося виявити та вилучити з води мертве тіло хлопця. Його підняли на берег та передали працівникам поліції для проведення судмедекспертизи.
Місцеві жителі оприлюднили у соцмережі відео з місця події.