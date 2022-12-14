"Шукали отару овець": на кордоні з Молдовою затримали трьох ухилянтів

Поблизу села Кубей Болградського району Одеської області затримали трьох ухилянтів, які намагались втекти до Молдови. Коли чоловіків запитали, що вони роблять біля державного кордону, ті заявили, що "загубили отару овець".

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

Прикордонники повідомили, що о 4:00 ранку на державному кордоні затримали трьох місцевих жителів, віком від 19 до 25 років, які намагались незаконно перетнути кордон та потрапити до Молдови.

"Прикордонному наряду вони пояснили, що шукали отару овець, але цим казочкам ніхто не повірив, адже дрескод в них був відверто не схожий на той у чому ходять чабани та й при собі вони мали речі першої потреби", - повідомили прикордонники.

На нічних "чабанів" прикордонники склали протокол за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання, або спроба незаконного перетинання державного кордону".

Як ухилянти намагаються виїхати за кордон

В Україні від 24 лютого запроваджено воєнний стан та загальну мобілізації, через що військовозобов'язаним заборонено їхати за межі України. За даними Державної прикордонної служби України, від 24 лютого поза пунктами пропуску затримано понад 8000 порушників, та понад 3600 у пунктах під час спроби незаконно виїхати.

Раніше на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали двох жителів Одещини, які планували потрапити до Румунії, перепливши річку на надувних дитячих кругах.

Напередодні затримали ухилянта, який зі своїм котом намагався незаконно перейти кордон з Молдовою.

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