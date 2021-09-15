Шукали поліція і прикордонники: в Одеській області дитину помилково відвезли в сусіднє село

Шукали поліція і прикордонники: в Одеській області дитину помилково відвезли в сусіднє село

Хлопчика підібрав біля лісосмуги водій автобуса.

В Одеській області жителька Роздільної звернулася до поліції із заявою про зникнення малолітньої дитини. Хлопчик пішов кататися на самокаті і не повернувся додому.

Про це повідомили у поліції.

Поліцейські швидко розшукали самокат, кинутий поблизу лісосмуги, долучили до пошуків прикордонників зі службовими собаками і тепловізорами та громадськість, а також оприлюднили орієнтування у соціальних мережах.

З’ясувалося, що хлопчик пішов гуляти вздовж лісосмуги, де його підібрав водій рейсового автобуса. Чоловік вирішив, що малюк проживає у селі та підвіз його.

Місцеві жителі впізнали хлопчика з орієнтування, про що відразу повідомили поліцейським на лінію "102".

Нагадаємо, під Борисполем цілу ніч шукали 8-річного хлопчика.

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