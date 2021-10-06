Шукали родичі та жителі села: у Хмельницькій області собака знайшов 10-річного хлопчика, який пішов з дому

Хлопчик пішов з дому та не повернувся.
У с. Розсоша Хмельницької області службовий собака розшукав 10-річного хлопчика, який через сварку з мамою пішов з дому.
Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області.
Мати звернулась до правоохоронців ввечері, 5 жовтня. Вона повідомила, що її син пішов з дому і не повернувся. На місце події прибули працівники поліції разом із службовим собаком Мухтаром. До пошуків долучились також місцеві жителі та родичі хлопчика.
Службовий собака взяв слід та о 2:00 ночі знайшов 10-річного хлопчика. Він був у саду. Правоохоронцям дитина пояснила, що пішов з дому через суперечку з мамою.
Нагадаємо, під Вінницею зниклого чоловіка розшукали у саморобній копанці.