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Шукали родичі та жителі села: у Хмельницькій області собака знайшов 10-річного хлопчика, який пішов з дому

Шукали родичі та жителі села: у Хмельницькій області собака знайшов 10-річного хлопчика, який пішов з дому

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Хлопчик пішов з дому та не повернувся.

У с. Розсоша Хмельницької області службовий собака розшукав 10-річного хлопчика, який через сварку з мамою пішов з дому. 

Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області. 

Мати звернулась до правоохоронців ввечері, 5 жовтня. Вона повідомила, що її син пішов з дому і не повернувся. На місце події прибули працівники поліції разом із службовим собаком Мухтаром. До пошуків долучились також місцеві жителі та родичі хлопчика.  

Службовий собака взяв слід та о 2:00 ночі знайшов 10-річного хлопчика. Він був у саду. Правоохоронцям дитина пояснила, що пішов з дому через суперечку з мамою. 

Нагадаємо, під Вінницею зниклого чоловіка розшукали у саморобній копанці

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