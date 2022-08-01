Шукали "слабкі місця" в оборонних кордонах Сумщини: СБУ затримала двох російських агентів

Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які шукали "слабкі місця" в оборонних рубежах Сумської області.

Зазначається, що зловмисники збирали інформацію щодо місць дислокації, кількості військових та озброєння, а також наявних укріплень українських Сил оборони. Зібрані дані країна-агресорка планувала використати для можливого переправлення на територію регіону диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомили у СБУ.

Зазначається, що двоє чоловіків були завербовані російськими спецслужбами під час війни. Вони інформували своїх російських кураторів щодо ситуації у прикордонних регіонах.

Зрадники здійснювали фото- і відеофіксацію військових об’єктів. Псля цього передавали файли із прив’язкою до місцевості працівникам ФСБ.

Правоохоронці затримали підозрбваних. Їм повідомлено про підозру за статтею "державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану".

Як повідомлялося, мешканець Миколаєва передавав інформацію про позиції і дислокацію Збройних сил, а також координати об’єктів міської інфраструктури російським спецслужбам. Своєю чергою, окупанти використовували це, аби завдавати ракетних ударів по Миколаївщині.

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