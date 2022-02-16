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Шукали вісім днів: у Рівненській області на полігоні знайшли мертвим 28-річного військового

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Шукали вісім днів: у Рівненській області на полігоні знайшли мертвим 28-річного військового

Радіо Трек

Поліція розслідує причини трагедії.

У Рівненській області 16 лютого на території полігону знайшли мертвим 28-річного військового, який загадково зник 8 лютого. 

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області. 

За даними слідства, 28-річний військовий з Волині проходив службу за контрактом у Житомирській області. На Рівненському полігоні військовий проходив навчання. Чоловік 8 лютого з дозволу керівництва покинув місце служби. Востаннє його бачили у с. Тучин колишнього Гощанського району. 

"За результатами попереднього огляду судовим експертом — ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Остаточні результати — за судово-медичною експертизою", - йдеться у повідомленні. 

У поліції відкрили провадження за ч. 1 статті 115 КК. Триває слідство. 

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