Шукали дві доби: у Чернівцях знайшли безвісти зниклу школярку

Дитина

У Чернівцях правоохоронці успішно завершили пошукову операцію з розшуку неповнолітньої дівчини, яка зникла два дні тому.

Про це повідомили в Національній поліції у Чернівецькій області.

Інцидент стався 10 лютого. 13-річна школярка вийшла з навчального закладу, проте додому так і не повернулася. Зв’язок із дитиною зник, що викликало серйозне занепокоєння у рідних та правоохоронців.

Пошукова операція тривала понад 40 годин.

Який стан дитини

Завдяки злагодженим діям правоохоронців та допомозі небайдужих громадян, місцеперебування малолітньої вдалося встановити.

«Життю та здоров’ю дівчинки наразі нічого не загрожує», — зазначили у поліції.

Наразі дитина перебуває у безпеці. Ювенальні поліцейські та слідчі встановлюють усі обставини та причини зникнення школярки.

Правоохоронці висловили вдячність усім громадянам, які не залишилися осторонь і допомогли у пошуках дитини.

