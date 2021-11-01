"Шукав дорогоцінні метали": в Африці від невідомої хвороби помер знаний рівненський бізнесмен

На 69 році пішов з життя Валерій Коротков.

В одній з африканських країн від невідомої хвороби помер 69-річний рівненський бізнесмен, колишній власник футбольного клубу "Верес" Валерій Коротков. Про смерть українця стало відомо лише напередодні, 31 жовтня.

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"Два місяці тому в одній з країн Африки, де шукав дорогоцінні метали, від невідомої хвороби помер легендарний рівненський підприємець, власник футбольного клубу "Верес" у першій половині 90-х Валерій Коротков. Йому було 69 років. Про це повідомили родичі померлого", - написав депутат Рівненської районної ради Павло Дутко на своїй сторінці в Facebook.

Як пише ZAXID.NET з посиланням на власні джерела, Валерій Коротков помер у Гвінеї і там його й поховали.

За даними видання, у 90-их роках Валірій Коротков був найбагатшою і дуже відомою персоною у Рівному.

Тоді він був власником фірми "Еліксир", яка виготовляла солодку воду в пакетах, а також був власником футбольного клубу вищої ліги "Верес". Також підприємець деякий час фінансував харчування учнів усіх шкіл Рівного.

"Прагнув увійти в українські політичні кола, але це йому не вдалося. З часом Валерій Коротков втратив свої великі статки і займався більш дрібним бізнесом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Лондоні загадково помер мультимільйонер після весілля з моделлю.

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