Шукав історичні цінності, а натрапив на смерть: чоловік підірвався на артснаряді у лісі на Буковині

Шукав історичні цінності, а натрапив на смерть: чоловік підірвався на артснаряді у лісі на Буковині

Мешканець Рівного приїхав до Чернівецької області у пошуках речей, які мають історичну цінність.

На Буковині 53-річний чоловік підірвався на артснаряді минулих війн. Трагедія сталась у лісі біля села Добринівці.

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Про це повідомляє пресслужба поліції області.

"Чоловік приїхав до Чернівецької області у пошуках історичних цінностей. Під час перебування у лісі рівненчанин підірвався на знайденому артелерійському снаряді минулих війн", - йдеться у повідомленні.

Про загибель потерпілого до поліції 9 жовтня повідомив його 43-річний товариш з Рівного.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) з відміткою "Нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Київській області, поблизу села Поташня, жінка, яка збирала в лісі гриби, знайшла там гранату.

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