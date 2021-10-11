Шукав історичні цінності, а натрапив на смерть: чоловік підірвався на артснаряді у лісі на Буковині

Мешканець Рівного приїхав до Чернівецької області у пошуках речей, які мають історичну цінність.
На Буковині 53-річний чоловік підірвався на артснаряді минулих війн. Трагедія сталась у лісі біля села Добринівці.
Про це повідомляє пресслужба поліції області.
"Чоловік приїхав до Чернівецької області у пошуках історичних цінностей. Під час перебування у лісі рівненчанин підірвався на знайденому артелерійському снаряді минулих війн", - йдеться у повідомленні.
Про загибель потерпілого до поліції 9 жовтня повідомив його 43-річний товариш з Рівного.
За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) з відміткою "Нещасний випадок" Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Київській області, поблизу села Поташня, жінка, яка збирала в лісі гриби, знайшла там гранату.