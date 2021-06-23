Шукав капці і загинув: у Дніпропетровській області в річці втопився школяр

Дитина бавилася біля річки без дорослих.

У Дніпропетровській області, у селі Андріївка, на річці потонув хлопчик.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 червня.

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Десятирічний школяр гуляв без дорослих: бавився біля сільської річки. Коли помітив, що капці попливили, почав пірнати. Утім, зник. Пошуки тривали понад дві години. Рятувальники обстежували і річку, і берегову лінію. Тіло дитини дістали з дна річки Гайчур за 15 метрів від берега.

Рятувальники закликають не лишати дітей біля водойм без нагляд, а також дотримуватися правил безпеки, незалежно від віку та вміння плавати.

Новини України: 10-річний хлопчик потонув, шукаючи у річці свої капці

Як повідомлялося, у Рівненській області в річці Стир загинув 12-річний хлопчик. Трагедія сталась в селищі Зарічне Вараського району Рівненської області 18 червня. Тіло дитини на поверхню підняли рятувальники. За попередніми даними, хлопчик 2009 року народження потонув під час купання.

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