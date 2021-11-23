Шукав маму в самій білизні і босоніж: у Білій Церкві жінка покинула 2-річного сина і пішла пиячити з друзями

Шукав маму в самій білизні і босоніж: у Білій Церкві жінка покинула 2-річного сина і пішла пиячити з друзями

Хлопчик відчинив двері квартири і пішов шукати маму.

У Білій Церкві Київської області мати вдруге залишила дитину саму у квартирі й пішла розважатися з друзями. Хлопчика на сходах у під'їзді виявили жителі будинку і зателефонували до поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

На "102" зателефонували стурбовані сусіди, які повідомили, що в під’їзді будинку в самій білизні перебуває маленька дитина.

Правоохоронці, які прибули на місце, з’ясували, що 32-річна мати вчергове залишила свого 2-річного сина вдома та пішла пиячити з друзями.

Хлопчик самотужки відчинив двері квартири та пішов сходами під’їзду у пошуках мами. З одягу на ньому була лише нижня білизна. Дитина була босою.

Поліцейські доправили дитину до місцевого реабілітаційного центру.

Стосовно матері ювенальні поліцейські склали протокол за неналежне виконання нею батьківських обов’язків за ч.2 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В подальшому жінку викличуть на комісію з захисту прав дітей, а потім відповідні служби ухвалять рішення щодо подальшої долі дитини.

"Крім того правоохоронці встановили, що наприкінці вересня мати вже залишала сина вдома, коли вживала алкогольні напої з товаришами. Того дня хлопчик, прокинувшись, вийшов на пошуки матері у двір без одягу лише з однією пустушкою", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, що Києві чоловік спершу гучно лаявся, а потім кинув скляну банку в бік матері з двома дітьми. Старший син був на віддалі, його не зачепило. А ось молодшого врятував лише щільний одяг. Мешканці будинку кажуть, що сусід поводиться так не вперше. Але вони не можуть дати йому раду.