Шукав металобрухт: під Кривим Рогом чоловіка на смерть притисло бетонною конструкцією

Шукав металобрухт: під Кривим Рогом чоловіка на смерть притисло бетонною конструкцією

Чоловік намагався зламати бетонну конструкцію і витягти арматуру.

У Кривому Розі на покинутому заводі загинув чоловік. 30-річного місцевого жителя причавило бетонною конструкцією.

Також читайте У Львові чоловіка на смерть придавило бетонною плитою

Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

Подія сталася у селищі Гранітне Криворізького району ввечері 23 жовтня. До рятувальників надійшло повідомлення від громадянина про те, що на території покинутого заводу залізобетонних конструкцій в результаті обвалу конструкції споруди, ймовірно засипало чоловіка.

Співробітники ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що чоловік, намагався дістати залізну арматуру із залізобетонної конструкцію, через це вона впала і привалила його.

Надзвичайники вирізали додаткові отвори у споруді та за допомогою шанцевого інструменту стали діставати шматки цементу.

"Під час пошукових робіт, ознак знаходження чоловіка всередині не виявлено. Враховуючи аварійний стан залізобетонних споруд та настанням темної пори доби, роботи по виявленню загиблого було перенесено на ранок наступного дня. 24 жовтня рятувальники продовжили пошуки, і о 12:50 тіло чоловіка 1990 року народження було витягнуто з-під завалу", - повідомили у ДСНС.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Новини України: чоловік загинув під час пошуків металобрухту

Нагадаємо, що картоплею причавило селянина на Рівненщині. З переломом ребер і травмою грудної клітки потерпілого ушпиталили.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання