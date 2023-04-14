Шукав "слабкі місця" на українсько-російському кордоні: СБУ затримала російського агента

Зраднику повідомили про підозру та посадили під варту.

Служба безпеки України затримала російського агента, який шукав "слабкі місця" на українсько-російському кордоні у Сумській області. Крім того, прибічник путінських військ інформував ворога про розташування сил оборони.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці встановили, що зрадником виявився місцевий житель. Російська спецслужба залучила чоловіка до негласного співробітництва ще до початку повномасштабного вторгнення. Його завербували під час однієї з поїздок до Росії, де він підтримував контакт з росіянином, що працював на ФСБ.

Вже після 24 лютого 2022-го зловмисник отримав завдання збирати розвіддані про місця базування Сил оборони у прикордонних районах північно-східної частини України. Окупантів цікавила інформація про локації укріпрайонів, фортифікаційних споруд та наявне озброєння українських захисників на території Сумщини.

Для збирання необхідних для ворога даних російський агент об’їжджав населені пункти Сумщини на власному автомобілі, говорив з місцевими жителями і випитував про присутність українських військових у прикордонні. Отриману інформацію він наносив на електронну карту, щоб потім передати ФСБ.



Контррозвідники СБУ затримали чоловіка під час виконання розвідувального завдання. Під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку. Затриманому повідомили про підозру за статтею "державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану". Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Миколаєві до 15 років позбавлення волі засудили інформатора окупаційної армії. Зрадник корегував ракетні удари по місту, повідомляв про місця дислокації воїнів ЗСУ та радів вбивствам захисників.

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