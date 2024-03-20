Шукав "слабкі місця" в обороні на півночі України: СБУ викрила агента ФСБ РФ

Затриманим є місцевий комунальник, який допомагав ворогу від перших днів повномасштабної війни.
Служба безпеки викрила та затримала агента ФСБ РФ, який шукав "слабкі місця" в оборонній лінії на півночі України. Контррозвідка зірвала спробу РФ отримати координати Сил оборони у прикордонних районах Чернігівщини.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними української спецслужби, російський агент відслідковував розташування укріпрайонів та опорних блокпостів, що забезпечують оборону північних рубежів України. Також він намагався виявити орієнтовні локації зенітно-ракетних комплексів української ППО.
"Для збору розвідданих фігурант об’їжджав на велосипеді місцевість та приховано фотографував локації Сил оборони. Отримані відомості він мав передати окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів із прив’язкою до місцевості", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, затриманим є місцевий комунальник, якого дистанційно завербував співробітник прикордонного управління ФСБ РФ по Брянській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки. У поле зору окупантів зрадник потрапив ще в кінці 2023 року через свої антиукраїнські дописи у прокремлівських Телеграм-каналах. Згодом його було залучено до розвідувально-підривної діяльності на користь ФСБ.
Зазначається, що під час обшуку в помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази злочинної діяльності.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Як повідомляли раніше, суд заочно засудив росгвардійця, який катував людей у Гостомелі, до 11 років позбавлення волі.
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