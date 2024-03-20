Шукав "слабкі місця" в обороні на півночі України: СБУ викрила агента ФСБ РФ

Затриманим є місцевий комунальник, який допомагав ворогу від перших днів повномасштабної війни.

Служба безпеки викрила та затримала агента ФСБ РФ, який шукав "слабкі місця" в оборонній лінії на півночі України. Контррозвідка зірвала спробу РФ отримати координати Сил оборони у прикордонних районах Чернігівщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними української спецслужби, російський агент відслідковував розташування укріпрайонів та опорних блокпостів, що забезпечують оборону північних рубежів України. Також він намагався виявити орієнтовні локації зенітно-ракетних комплексів української ППО.

"Для збору розвідданих фігурант об’їжджав на велосипеді місцевість та приховано фотографував локації Сил оборони. Отримані відомості він мав передати окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів із прив’язкою до місцевості", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, затриманим є місцевий комунальник, якого дистанційно завербував співробітник прикордонного управління ФСБ РФ по Брянській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки. У поле зору окупантів зрадник потрапив ще в кінці 2023 року через свої антиукраїнські дописи у прокремлівських Телеграм-каналах. Згодом його було залучено до розвідувально-підривної діяльності на користь ФСБ.

Зазначається, що під час обшуку в помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомляли раніше, суд заочно засудив росгвардійця, який катував людей у Гостомелі, до 11 років позбавлення волі.

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