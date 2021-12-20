Шукав святого Миколая через поліцію: на Закарпатті 8-річний хлопчик хотів попросити про інвалідний візок для брата

Шукав святого Миколая через поліцію: на Закарпатті 8-річний хлопчик хотів попросити про інвалідний візок для брата

Святий Миколай таки прийшов до 8-річного хлопчика, який його розшукував.

У м. Свалява Закарпатської області до відділку поліції прийшов 8-річний хлопчик, щоб копи допомогли йому розшукати святого Миколая.

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.

Поліцейським хлопчик пояснив, що він шукає святого Миколая, щоб передати йому лист. Копи пообіцяли зробити все можливе, щоб допомогти йому. Коли правоохоронці прочитали листа 8-річного хлопця, то розчулились, оскільки він просив у святого Миколая принести його 6-річному брату крісло колісне.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Поліцейські разом із волонтерами вирішили допомогти 8-річному хлопчику та його братику.

"Поліцейські влаштували для Стаса таку омріяну ним зустріч. Разом із "Миколаєм" передали хлопчикові та двом його меншим братикам подарунки – не лише інвалідний візок, а й зимовий одяг, іграшки та купу смаколиків", - повідомили в поліції.

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