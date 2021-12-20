Шукав святого Миколая через поліцію: на Закарпатті 8-річний хлопчик хотів попросити про інвалідний візок для брата

Святий Миколай таки прийшов до 8-річного хлопчика, який його розшукував.
У м. Свалява Закарпатської області до відділку поліції прийшов 8-річний хлопчик, щоб копи допомогли йому розшукати святого Миколая.
Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.
Поліцейським хлопчик пояснив, що він шукає святого Миколая, щоб передати йому лист. Копи пообіцяли зробити все можливе, щоб допомогти йому. Коли правоохоронці прочитали листа 8-річного хлопця, то розчулились, оскільки він просив у святого Миколая принести його 6-річному брату крісло колісне.
Поліцейські разом із волонтерами вирішили допомогти 8-річному хлопчику та його братику.
"Поліцейські влаштували для Стаса таку омріяну ним зустріч. Разом із "Миколаєм" передали хлопчикові та двом його меншим братикам подарунки – не лише інвалідний візок, а й зимовий одяг, іграшки та купу смаколиків", - повідомили в поліції.
Читайте також:
- В Україні на дошках оголошень обмінюють "тисячу Зеленського за вакцинацію" на "реальні" гроші: чим заманюють громадян
- Новорічний ранок у дитячому садку: поради батькам, як підготувати малюка
- У Києві почався сильний снігопад (фото)