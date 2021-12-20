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Шукав святого Миколая через поліцію: на Закарпатті 8-річний хлопчик хотів попросити про інвалідний візок для брата

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Шукав святого Миколая через поліцію: на Закарпатті 8-річний хлопчик хотів попросити про інвалідний візок для брата

ГУ НП Закарпатської області

Святий Миколай таки прийшов до 8-річного хлопчика, який його розшукував.

У м. Свалява Закарпатської області до відділку поліції прийшов 8-річний хлопчик, щоб копи допомогли йому розшукати святого Миколая. 

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області. 

Поліцейським хлопчик пояснив, що він шукає святого Миколая, щоб передати йому лист. Копи пообіцяли зробити все можливе, щоб допомогти йому. Коли правоохоронці прочитали листа 8-річного хлопця, то розчулились, оскільки він просив у святого Миколая принести його 6-річному брату крісло колісне. 

© Головне управління Національної поліції в Закарпатській області
Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Поліцейські разом із волонтерами вирішили допомогти 8-річному хлопчику та його братику. 

"Поліцейські влаштували для Стаса таку омріяну ним зустріч. Разом із "Миколаєм" передали хлопчикові та двом його меншим братикам подарунки – не лише інвалідний візок, а й зимовий одяг, іграшки та купу смаколиків", - повідомили в поліції. 

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