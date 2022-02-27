"Шукай своїх": МВС створило сайт з інформацією для росіян про загиблих та полонених військових РФ

"Шукай своїх": МВС створило сайт з інформацією для росіян про загиблих та полонених військових РФ

Викладатимуть документи загиблих і тих, хто потрапив у полон.

Міністерство внутрішніх справ створило вебсайт "Шукай своїх" ("Ищи своих") з інформацією про російських військових, які потрапили в полон або загинули під час війни в Україні.

"Ваша влада забрала у ваших родичів телефони. Вони не мають можливості зв’язатися з вами, і ви взагалі не маєте розуміння, що з вашими родичами. У зв’язку з цим з ініціативи міністерства внутрішніх справ України був створений сайт 200rf.com, на цьому сайті ми викладаємо фото і відео загиблих для того, аби можна було їх ідентифікувати. Викладаємо документи загиблих і тих, хто потрапив у полон", — розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Він зазначив, що наразі кілька тисяч російських військових вже загинули, частина потрапила в полон. При цьому, окрім даних про російських військових на сайті, створеному МВС передбачено зворотній зв'язок.

Нагадаємо, сухопутні війська ЗСУ назвали сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби загарбницької війни Росії в Україні.