Шукає нового головкома? : Зеленський знову зустрівся з генералом Драпатим

Володимир Зеленський і Михайло Драпатий / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський вдруге за два дні провів зустріч з генералом Михайлом Драпатим.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«Вдячний за сьогоднішню розмову — багато речей встигли обговорити з Михайлом Драпатим. Важливо, щоб досвід усіх складових Сил оборони України застосовувався злагоджено», — лаконічно заявив Зеленський.

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Інших деталей зустрічі він не повідомив.

Сирський vs Драпатий: що відомо про напружені відносини між ними

Нагадаємо, що генерал Драпатий — чи не єдиний з відомих військових командирів, який публічно підтримав ексміністр оборони Федорова після його відставки. Драпатий натякнув на критику Сирського, заявивши, що в армії є багато командирів, які щодня працюють, «долаючи опір значно більший, ніж має бути під час війни».

Зауважимо, що відносини між генералами Драпатим і Сирським не є простими. У ЗМІ неодноразово писали про суперечності між ними. Крім того, Драпатому неодноразово «пророкували» посаду головкома ЗСУ, що теж мало свій вплив.

Крім того, наразі генерал Драпатий є командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.

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Народна депутатка Мар’яна Безугла минулого року розповідала про те, як Генштаб нібито системно обмежував повноваження Михайла Драпатого, який міг стати серйозною альтернативою головнокомандувачу.

Вона нагадала, що Драпатий успішно зупинив стрімкий наступ РФ на Донеччині.

«Ні, його стали… збивати з посади командувача Сухопутних військ. А далі під закликами, що він займатиметься всім фронтом, як уже такий молодець у бою, призначили командувачем об’єднаних сил… і не надали ані ресурсів, ані повноважень», — писала Безугла.

Михайло Федоров після свого звільнення на гучному брифінгу з журналістами розповідав, що за свої успіхи Драпатий нібито отримав від Сирського три догани.

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«У тебе виходить — красава, відстійник. Драпатий — третя догана, до побачення. Вибачте, Драпатий, думаю, після цього виступу буде четверта догана», — говорив Федоров.

Нагадаємо, що сьогодні також вдруге Зеленський провів зустріч з генералом Володимиром Горбатюком.

Вчора глава держави провів зустріч з командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Тим часом Генеральний штаб спростував чутки у ЗМІ про ймовірну відставку Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

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