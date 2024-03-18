Шукаємо формулу, за якої люди з інвалідністю не будуть позбавлені догляду: нардеп Чернєв – про боротьбу з ухилянтами

У Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в межах роботи над законопроєктом про мобілізацію шукають прийнятну формулу забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом. Водночас має бути перекрита лазівка для ухилянтів, коли доглядачами людини оформляють одразу кількох осіб.

Про це заявив народний депутат, заступник Голови профільного Комітету, голова постійної делегації України у Парламентській асамлеї НАТО Єгор Чернєв, йдеться на сайті Верховної Ради.

"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів. Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач", – зазначив Чернєв.

За словами нардепа, Комітет поставив перед собою чітку мету: з одного боку, виконати запит Генштабу та Міністерства оборони, з іншого – втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей. Як тільки законопроєкт буде збалансовано, він потрапить до сесійної зали Верховної Ради.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу", член профільного комітету Федір Веніславський повідомив, на якому етапі розгляд скандального проєкту про мобілізацію.

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