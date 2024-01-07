"Шукаю його по структурах": нардеп розповів про ще одне викрадення чоловіка співробітниками ТЦК на Закарпатті

Народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу розповів про ще один скандальний випадок викрадення військовозобов’язаного чоловіка у Закарпатській області працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, за його словами, до нього звернулась жінка та мама двох дітей, яка вже понад місяць шукає "зниклого" чоловіка після зустрічі з представниками військкомату у Хусті.

Депутат процитував її лист без прізвищ та імен, аби у жінки потім не виникли проблеми.

"Прочитала статтю про зниклого чоловіка на Закарпатті. Сама маю схожу ситуацію. 18.11.23 чоловік <…> (Х.ХХ.1989) приїхав до Хуста і його на вокзалі забрали до ТЦК. Виписали штраф і повістку. Зі слів чоловіка, його потім передали прикордонникам і під погрозами застрелити і пустити по Тисі змусили підписати зізнання, що він ніби хотів перейти кордон. Потім привезли на вокзал, звідки він пішов до готелю. Звідти і розказав про це все", - йдеться у листі жінки.

Вона також додала, що наступного дня, 19 листопада, вона ще раз спілкувалася зі своїм чоловіком, після чого він припинив виходити на зв'язок.

"Я звернулася до поліції, але кримінальну справу не відкрили, мотивуючи це тим, що він був в ТЦК Мукачево. Я дзвонила в Мукачево в ТЦК і 26.11.23 мені там сказали, що чоловік вже десь у Рівному, але документів у них немає, бо вони у Хустському ТЦК. Потім справу не відкривали до 15 грудня. ТЦК не відповідає на адвокатський запит. Зараз я з дитиною, якій ще немає двох років, ходжу і шукаю його по структурах, які нічого мені не відповідають, і все дуже заплутано. Чоловік на зв'язок не виходить – телефон вимкнуто від 22.11.23. Допоможіть, будь ласка, бо я мама в декреті. Маю двох дітей (9 років та 1 і 11 місяців). Допоможіть знайти мого чоловіка", - розповіла жінка.

Скандал із ТЦК на Закарпатті

У Закарпатській області працівники ТЦК та СП викрали водія – вони силою витягнули чоловіка з автомобіля на блокпосту і повезли його до Хустського ТЦК. Його дружина з дитиною залишились на трасі у селі Міжгір'я.

Про це на відео розповіла дружина викраденого чоловіка.

Проте після того, як новина набула розголосу, жінка записала ще одне відео, де заперечила застосування сили з боку військових.

На кадрах жінка говорить, що під час запису першого відео 4 січня перебувала в стані емоційного стресу. Користувачі соцмереж висловлюють припущення, що, можливо, до запису другого відео жінку змусили. Вони також звертають увагу, що на першому ролику жінка говорила російською мовою, а на другому – уже українською.

Нардеп Георгій Мазурашу, який оприлюднив цю ситуацію раніше, заявив, що чоловіка жінки випустили, виписавши повістку за місцем проживання. Разом із сім'єю він поїхав до міста Дніпро з полігона на Рівненщині, куди його оперативно відправили закарпатські "військкоми".

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