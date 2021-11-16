Шукають дві доби: у Дніпрі безвісти зникли дві неповнолітні дівчинки (фото, прикмети)

Шукають дві доби: у Дніпрі безвісти зникли дві неповнолітні дівчинки (фото, прикмети)

Вони не виходять на зв'язок ні з рідними, ні з близькими.

У Дніпрі громадськість та правоохоронці розшукують зниклих безвісти двох неповнолітніх дівчат. Вони ще 14 листопада пішли з дому та перестали виходити на зв'язок.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, з будинку, що знаходиться в Індустріальному районі міста, Єлизавета Мацигайло та Софія Шевченко вийшли близько 11:30. Де вони зараз, невідомо. Їхніми пошуками займаються волонтери та правоохоронці.

16-річна Єлизавета виглядає на свій вік. Зріст у неї близько 160—165 сантиметрів, худорлявої статури, світле волосся середньої довжини, коричневі очі. Була одягнена у чорну куртку, сині джинси, чорні замшеві черевики. З собою вона також мала синю сумку.

15-річна Софія теж виглядає на свій вік. Зріст у неї близько 155—160 сантиметрів, худорлявої статури, темне довге волосся, блакитні очі. З особливих прикмет — на лівій щоці має родимку коричневого кольору. Була одягнена в рожево-сріблясту куртку, сині джинси, білі кросівки. З собою мала чорну сумку.

“Усіх хто володіє будь-якою інформацію про місцезнаходження Мацигайло Єлизавети та Шевченко Софії, прохання повідомити до поліції за телефонами: “102”, (095) 580 53 69, (096) 985 61 20”, — наголосили в пресслужбі Нацполіції області.

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