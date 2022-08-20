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Шукають "гарматне м‘ясо": маріупольцям відкрито пропонують вступити до "збройних сил "ДНР"

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Шукають "гарматне м‘ясо": маріупольцям відкрито пропонують вступити до "збройних сил "ДНР"

Фото: Associated Press

Російські окупанти потерпають від нестачі людського ресурсу для війни в Україні. 

В тимчасово захопленому Маріуполі росіяни вже відкрито намагаються мобілізувати людей. Мешканцям міста надсилають повідомлення з пропозиціями вступити до так званих "збройних сил "ДНР".

Про це повідомили Маріупольська міськрада.

"Окупанти почали мобілізувати вже відкрито. Маріупольці отримують смс-повідомлення з пропозицією піти до так званих збройних сили "ДНР", - йдеться в повідомленні міськради.

Зазначається, що охочим повоювати обіцяють 200-300 тис. рублів у місяць. 

У мерії наголошують: такі повідомлення свідчать, що росіянам швидко необхідне нове "гарматне м‘ясо".

Як повідомлялося, вояки "ЛНР" насильно "мобілізують" чоловіків для війни проти ЗСУ. У Луганську бойовики "ЛНР" примусово "мобілізували" чоловіка, коли він прийшов забирати свою дитину з дитсадка. Окупанти у формі скрутили та силою тягнули місцевого жителя.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
584
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