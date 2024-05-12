Шукають людей з проукраїнськими поглядами: на тимчасово окупованих територіях посилилися фільтраційні заходи

На тимчасово непідконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Насамперед йдеться про ретельні догляди на блокпостах. Загарбники ретельно перевіряють особисті речі та документи мирних мешканців півдня України.

Такі заходи окупанти разом із представниками РОА та місцевими колаборантами проводять з метою виявлення людей з проукраїнськими позиціями. На підприємствах, установах, організаціях збираються списки для того, щоб дізнатися, хто ще не отримав російський паспорт. Втім, цього замало і ворог робить побудинкові обходи, щоб дізнаватися, хто отримав, хто не отримав цей “документ”.

"На Луганщині нібито в межах протидиверсійних заходів вивозили місцевих фермерів, хоча фактично їх вивезли за проукраїнську позицію. Тобто, окупанти продовжують вчиняти репресії, адже подальша доля цих людей невідома", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти зґвалтували і вбили жінку на Херсонщині та намагалися задушити її 3-річну дитину.

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