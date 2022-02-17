Шукають навіть дроном: на Рівненщині дорогою зі школи загадково зникла 9-річна дівчинка

Дитина йшла зі школи полем.

У Вараському районі Рівненської області у четвер, 17 лютого, дорогою зі школи зникла 9-річна дівчинка. Дитину розшукує поліція, спецпризначенці та місцеві жителі. Правоохоронці навіть використовують дрон з тепловізором.

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Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

Відомо, що 9-річна жителька села Малий Жолудськ вийшла зі школи, проте так і не прийшла додому. О 17:00 мати дитини звернулась до поліції.

Правоохоронці встановили, що дівчинка йшла зі школи до сусіднього села полем та загадково зникла. З собою школярка не мала мобільного телефону.

"Наразі до пошуків залучений особовий склад відділення поліції №1 (смт Володимирець) та Вараського РВП, кінологи, спецпризначенці та місцеві жителі. Правоохоронці використовують дрон із тепловізором", - йдеться у повідомленні.

Зниклу звати Яна Гамарц. Зріст дитини приблизно 120 см, худорлява, волосся коротке, світле. Була одягнута у червону куртку, білу шапку, чорні штани.

"Поліцейські та рідні звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування школярки, просимо повідомити до поліції за номерами телефонів (03634) 2-54-01, 068 853 5391", - йдеться у повідомленні.

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