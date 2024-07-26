Шукають пів трильйона гривень на війну і працівників ТЦК, яких майже 100 тисяч – нардепка

Народна депутатка Мар’яна Безугла вважає, що озвучена потреба у пів трильйона гривень, яких бракує для фінансування Сил оборони до кінця 2024 року, є необгрунтованою.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Нардепка зазначила, що додаткові кошти Кабінет міністрів шукатиме, зокрема, у платників податків, а відповідні законопроєкти Міністерства фінансів уже подані до Верховної Ради.

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"Абсурд ситуації з плануванням полягає в тому, що ніхто в Міноборони і Кабміні не пробує оцінити, чи правильно, чи доцільно ЗСУ подали свою потребу і чи варто, наприклад, створювати нові небоєздатні "бригади-зомбі" замість поповнювати та посилювати існуюючі підрозділи, збільшувати штаби і тримати у війську непридатних. Створення однієї такої бригади коштує мінімум 20 млрд грн", - наголосила вона.

Мар’яна Безугла дорікнула уряду за відсутність фахівців, які б оцінювали доцільність "безкінечного бажання Головкома ЗСУ та його Генштабу перетворити всю країну на піхоту".

"Тисячі "мертвих душ" у війську теж ніким не оцінюються. Тільки штат ТЦК та СП — майже сто тисяч (!) людей. Такий у нас демократичний цивільний контроль", - підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо, у травні 2024 року голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що до кінця цього року на фінансування української армії потрібно додатково виділити щонайменше 300 млрд грн. Для цього доведеться підвищити як видаткову, так і дохідну частину бюджету.

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