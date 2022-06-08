Шукають проукраїнських мешканців: на Херсонщині росіяни переодягаються в українську форму

На території тимчасової окупованої Херсонської області російські військові не гребують використовувати підступні методи.
Росіяни переодягаються в українську військову форму. Таким чином вони намагаються виявити проукраїнсько налашованих жителів регіону.
Про це повідомили у 72 ОМБР імені Чорних Запорожців.
"На Херсонщині орки переодягаються в український однострій та запитують місцевих про те, де розташовані їхні ж, російські, блокпости", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тих, хто розповідає про місцерозташування блокпостів росіян, відвозять у невідомому напрямку.
Як повідомлялося, в Херсонській області окупанти розпочали підготовку до святкування Дня Росії в тимчасово окупованому регіоні. В багатьох населенних пунктах важка ситуація, бо є суттєві складнощі з постачанням гуманітарної допомоги.
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