Шукають проукраїнських мешканців: на Херсонщині росіяни переодягаються в українську форму

Шукають проукраїнських мешканців: на Херсонщині росіяни переодягаються в українську форму

На території тимчасової окупованої Херсонської області російські військові не гребують використовувати підступні методи.

Росіяни переодягаються в українську військову форму. Таким чином вони намагаються виявити проукраїнсько налашованих жителів регіону.

Про це повідомили у 72 ОМБР імені Чорних Запорожців.

"На Херсонщині орки переодягаються в український однострій та запитують місцевих про те, де розташовані їхні ж, російські, блокпости", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тих, хто розповідає про місцерозташування блокпостів росіян, відвозять у невідомому напрямку.

Як повідомлялося, в Херсонській області окупанти розпочали підготовку до святкування Дня Росії в тимчасово окупованому регіоні. В багатьох населенних пунктах важка ситуація, бо є суттєві складнощі з постачанням гуманітарної допомоги.

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