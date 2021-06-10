Шукають вже два дні: у Миколаєві 18-річний студент зник дорогою на екзамен

Хлопець вийшов з гуртожитку та зник по дорозі.

У Миколаєві 18-річний студент зник дорогою на екзамен. Він ще 8 червня вийшов з гуртожитку, проте в університет не прийшов.

Про це повідомили в Нацполіції Миколаївської області.

Зниклого звати Шаламай Дмитро Олександрович. Він ще 8 червня близько 9:30 вийшов із гуртожитку на вул. Крилова в Миколаєві та пішов до університету, де повинен був складати екзамен. Проте по дорозі в навчальний заклад хлопець зник і про його місце перебування й досі нічого не відомо.

Зріст зниклого 180-185 см, він середньої тілобудови, волосся темно-русяве коротке, очі карі. На шиї з лівої сторони є родимка.

Дмитро Шаламай був одягнений у джинси синього кольору, футболку та кофту з капюшоном чорного кольору, білі кросівки. При собі мав чорний рюкзак і сумку.

Нагадаємо, у Рівному чоловіка, який зник три роки тому, знайшли жорстоко вбитим.

Новини України: тіло зниклого 8-річного хлопчика знайшли під сміттям у колекторі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання