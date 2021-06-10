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Шукають вже два дні: у Миколаєві 18-річний студент зник дорогою на екзамен

Шукають вже два дні: у Миколаєві 18-річний студент зник дорогою на екзамен

Шукають вже два дні: у Миколаєві 18-річний студент зник дорогою на екзамен

ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Хлопець вийшов з гуртожитку та зник по дорозі.

У Миколаєві 18-річний студент зник дорогою на екзамен. Він ще 8 червня вийшов з гуртожитку, проте в університет не прийшов. 

Про це повідомили в Нацполіції Миколаївської області. 

Зниклого звати Шаламай Дмитро Олександрович. Він ще 8 червня близько 9:30 вийшов із гуртожитку на вул. Крилова в Миколаєві та пішов до університету, де повинен був складати екзамен. Проте по дорозі в навчальний заклад хлопець зник і про його місце перебування й досі нічого не відомо. 

Зріст зниклого 180-185 см, він середньої тілобудови, волосся темно-русяве коротке, очі карі. На шиї з лівої сторони є родимка. 

Дмитро Шаламай був одягнений у джинси синього кольору, футболку та кофту з капюшоном чорного кольору, білі кросівки. При собі мав чорний рюкзак і сумку. 

Нагадаємо, у Рівному чоловіка, який зник три роки тому, знайшли жорстоко вбитим

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